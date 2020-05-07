Опровергнут фейк о лечении коронавируса вдыханием водки

Лечение коронавируса с помощью вдыхания водки является фейком, заявили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике заболевания.

«Это фейк», – прокомментировал штаб, передает РИА «Новости».

«Доверяйте только официальным источникам информации и не подвергайте свою жизнь опасности, следуя советам неизвестных злоумышленников. При появлении симптомов болезни обращайтесь за помощью к врачам», – добавили в штабе.

В конце апреля Генпрокуратура разоблачила фейк о платном лечении коронавируса в Москве.

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