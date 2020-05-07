ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в субъектах России, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в Архангельской области открыт обсерватор на 90 мест, в Астраханской области 10 аппаратов ИВЛ поступило в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу, в Ивановской области запустили работу дополнительного корпуса на 100 коек в ГКБ No4, в Забайкальском крае организовано 120 дополнительных коек, в Ленинградской области 10 аппаратов ИВЛ поступили в больницы региона, в Мурманской области для пациентов с коронавирусом в регионе подготовлено 718 коек, в Приморском крае дополнительно развернуто 40 коек.

В Тверской области введено 1500 инфекционных коек, в том числе обеспечена госпитальная база для детей и беременных женщин. В Новошахтинске начала работу новая лаборатория, в Ямало-Ненецком автономном округе увеличили количество лабораторий, проводящих тесты, в Республике Саха (Якутия) обеспечена поставка медоборудования для проведения анализов, в Красноярском крае начал работу Центр КТ-диагностики пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В Ростовской области объемы производства масок составляют более 127 тыс. штук в день, в Тверской области Ржевский завод «Электромеханика» наладил выпуск клапанов для ИВЛ, в Тульской области 30 предприятий перепрофилированы на пошив масок, они производят более 400 тыс. масок в день, в Челябинской области запущена линия по производству медицинских масок.

В Республике Башкортостан создана база данных доноров-реконвалесцентов COVID-19, переболевших коронавирусной инфекцией, в Свердловской области запустили пробные проверки на антитела к коронавирусной инфекции у пациентов и врачей.

В Приморском крае с 8 мая ограничены въезд и выезд из Находки, в Республике Бурятия села Баянгол, Мыла, Могсохон закрыты на въезд и выезд, в Саратовской области село Озерное закрыто на карантин. В Удмуртской Республике, Новосибирской области действует двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из других регионов. В Вологодской области обязательное тестирование для всех приезжающих в Вологду.

В Приморском крае закрыты торговые центры в Находке, закрыты пляжи, гостиницы и кафе у моря. Во Владимирской области на закрытый круглосуточный режим работы переведены девять государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Приморском крае терапевтическое и хирургическое отделение Находкинской больницы закрыты на карантин.

В Республике Марий Эл открыты спортивные объекты. В Москве заработал Telegram-бот для проверки привязки авто к пропуску, в Ханты-Мансийском автономном округе введена процедура регистрации в системе «Цифровое уведомление» транспортных средств и граждан, въезжающих на территорию региона. В Амурской области ужесточены санитарные требования к привлечению в регион вахтовых рабочих.

В Ростовской области обязательная госпитализация людей старше 65 лет с подозрением на COVID-19, а также тех лиц, кого нет возможности изолироваться от семьи в отдельную комнату. В Забайкальском крае перенос праздничного салюта до улучшения эпидемиологической обстановки. В Иркутской области демобилизованных из армии солдат срочной службы будут отправлять в обсерваторы.

В Санкт-Петербурге установлена базовая ставка допвыплат для различных категорий медработников, которые помогают пациентам с COVID-19, региональные выплаты составят от 51 тыс. рублей (для врачей инфекционных стационаров) до 10 тыс. рублей (для фельдшеров по приему вызовов скорой помощи, младшего и прочего медицинского персонала).

В Свердловской области распространено действие указа о допвыплатах к зарплате на абсолютно всех сотрудников скорой помощи и амбулаторно-поликлинических подразделений, вне зависимости от контакта с пациентами, которые находятся в группе риска в связи с коронавирусом.

В Республике Бурятия сотрудников республиканской инфекционной больницы бесплатно размещают в гостинице.

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