Эксперт объяснил, почему Лукашенко злится на российские СМИ

«В проблемах между Россией и Белоруссией у Лукашенко всегда виноваты журналисты», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Болкунец. Так он прокомментировал лишение белорусским МИД аккредитации съемочной группы российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.

«Высылка журналистов связана с последними высказываниями Лукашенко и с тем, как российские медиа, в частности, «Первый канал» трактовали его действия или бездействие в отношении коронавируса», – рассказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

«Первое время Лукашенко вовсе отрицал существование новой инфекции и называл это психозом, затем коронапсихозом и только потом коронавирусом. Российские СМИ так и передавали слова президента. А в самой республике, когда российские СМИ озвучивают заявления Лукашенко, называют их фейками. Это злит президента», – пояснил собеседник.

«Например, недавно ведущий «Первого канала» Кирилл Клейменов в юмористическом ключе прокомментировал взгляд Лукашенко на коронавирус, предложив российским ученым изобрести микроскоп для одного человека. Это вызвало очень бурную реакцию, – сказал Болкунец. – Потом был 40-секундный сюжет по поводу заявления ВОЗ в отношении Белоруссии, это снова вызвало гнев Лукашенко. Последняя история с сюжетом «Первого канала» поставила точку в этом вопросе».

Эксперт напомнил, что Лукашенко не первый раз высылает журналистов из страны. «Все началось в 1997 году, когда он посадил в тюрьму журналистов ОРТ Павла Шеремета и Дмитрия Завадского за то, что они якобы неправильно показали ситуацию на границе с Литвой. После этого много раз высылались журналисты НТВ и «Первого канала», избивались. Это происходит постоянно и каждый раз в проблемах между Россией и Белоруссией у Лукашенко виноваты журналисты: они неправильно показывают картинку и мешают строить Союзное государство. При этом Россия никогда не высылала белорусских граждан», – отметил Болкунец.

Политолог также добавил, что в ближайшее время в Белоруссии состоятся президентские выборы, в ходе которых граждане республики должны определить дальнейшую судьбу Лукашенко: «Этот вопрос будут решать врачи, которые являются членами избирательных комиссий; учителя, которым Лукашенко запретил уходить на каникулы; члены райисполкомов. Многие из них подвержены инфекции».

«Потому выборы будут моментом истины для Лукашенко. Однажды он проронил фразу о том, что «цыплят по осени считают». Вот как раз осенью это и произойдет, но считать будут граждане Белоруссии», – заключил Болкунец.

Накануне МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации в республике с коронавирусом. В ведомстве утверждают, что «решение принято в связи с распространением информации, не соответствующей действительности». В пресс-службе «Первого канала» назвали действия белорусских властей абсолютно безосновательными.

Позже руководитель пресс-службы посольства России в Минске Алексей Маскалев заявил, что МИД Белоруссии официально проинформировал Москву о лишении аккредитации журналистов «Первого канала».

В четверг журналист Алексей Кручинин сообщил, что его выслали из Белоруссии. Журналист уточнил, что пометок в паспорт о запрете на въезд в Белоруссию ему не делали и въехать в республику он может в любой момент. «Это не выдворение и не запрет на возврат, права въехать в Белоруссию меня никто не лишал», – отметил Кручинин.

Напомним, в апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские СМИ за освещение борьбы с коронавирусом в республике. Он также заявлял об «особом пути» Белоруссии в борьбе с коронавирусом. В результате к концу апреля Белоруссия стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России.

1 мая Всемирная организация здравоохранения потребовала от Белоруссии немедленно усилить меры по борьбе с коронавирусом.

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