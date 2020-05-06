СМИ сообщили о самоубийстве миллиардера Босова

Российский миллиардер Дмитрий Босов из списка Forbes покончил с собой, сообщили СМИ со ссылкой на его знакомых.

«Это правда, Босова нет в живых», – передает РБК слова одного из знакомых.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция ночью выезжала на вызов в связи с суицидом в подмосковный поселок Усово, где проживал бизнесмен. Утверждается, что Босов покончил с собой в ночь на 6 мая.

Источник ТАСС также подтвердил, что Босов покончил с собой возрасте 52 лет.

В то же время в компании «Аллтек» не смогли прокомментировать информацию о смерти председателя совета директоров.

«Мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию», – сказали в компании.

Следственный комитет позже подтвердил факт самоубийства Босова.

«В своем доме в подмосковном поселке Усово 52-летний Дмитрий Босов покончил с собой», – сообщили в СК.

Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что началась проверка по факту смерти 52-летнего местного жителя, рядом с телом мужчины, по ее словам, «лежал пистолет Glock 19 gen 4.

Босов владел компаниями «Сибантрацит» и «Востокуголь».

«Сибантрацит» является генеральным спонсором «Ночной хоккейной лиги», также ей принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

Босов был на 86-й строчке в рейтинге Forbes.