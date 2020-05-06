Киев назвал три «тактических задачи» по «возвращению» Крыма

Украина разрабатывает стратегию для «возвращения» Крыма, всего предусмотрены три тактических задачи, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«У меня есть диалог с нашим представителем президента в Республике Крым Антоном Кореневичем на эту тему, и мы как раз разрабатываем стратегию, концепцию, видение оккупированного Крыма», – заявил Кулеба в интервью «Радио НВ».

В частности, одной из тактических задач он назвал сохранение темы Крыма на «стратегической повестке дня».

«Вторая – как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третья – какие дополнительные международные инструменты мы можем привлечь для того, чтобы осуществлять давление на Россию», – сказал дипломат.

По его словам, есть еще несколько других задач, при этом стратегическая – «как Крым будет возвращен в Украину». Он добавил, что команда МИД Украины и другие ведомства страны постоянно работают над планом.

«Я абсолютно убежден, что так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет», – заявил Кулеба.

Ранее три бывших американских посла в Киеве – Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма Украине.

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