Агентство национальной безопасности (АНБ) США утверждает, что российские военные якобы проводят кибератаки, используя уязвимость в почтовой программе операционных систем Linux и Unix.

«Российские военные киберпреступники, публично известные как команда Sandworm, используют уязвимость в программном обеспечении Exim mail transfer agent (MTA) по крайней мере с августа прошлого года», – передает РИА «Новости» сообщение АНБ.

Уязвимость под кодовым наименованием CVE-2019-10149 позволяет им удаленно «выполнять команды и код по своему выбору». Утверждается, что эту уязвимость использовали «российские субъекты», которые якобы входят в состав ГРУ (сейчас – Главное управление Генштаба).

«Использовали эту уязвимость для добавления привилегированных пользователей, отключения параметров сетевой безопасности, выполнения дополнительных сценариев для дальнейшей эксплуатации сети; практически любой злоумышленник мечтает получить доступ – пока эта сеть использует неисправленную версию Exim MTA», – говорится в сообщении.

А АНБ отмечают, что исправление в системе безопасности выпустили еще в 2019 году, однако угроза еще актуальна.

Каких-либо конкретных примеров действий хакеров не указывается, как и общей статистики. При этом указываются два якобы связанных с атаками IP-адреса и домен hostapp.be.

Ранее член Совета Федерации Олег Морозов заметил, что прежнее название военной разведки – Главное разведывательное управление (ГРУ) – стало для Запада символом мощи России. Напомним, эту спецслужбу под ее старым названием на Западе называют главным агентом «российского вмешательства». Российских военных разведчиков обвиняют в отравлении Скрипалей, в кибератаках на европейские страны, на Демократическую партию США и т.д.