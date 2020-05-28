Мишустин обсудил с Кудриным ситуацию в экономике

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным социально-экономическую ситуацию стране.

«Обсуждались, в частности, социально-экономическая ситуация в России, а также основные направления деятельности Счетной палаты», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Ранее Кудрин назвал основные цели развития России после победы над коронавирусом.