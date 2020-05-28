Песков оценил ситуацию с безработицей в регионах

Рост безработицы в ряде российских регионов из-за распространения коронавируса является объективным процессом, увязывать его с перегибами из-за ввода ограничений некорректно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты напомнили Пескову, что ранее президент Владимир Путин назвал список регионов, где наблюдаются наибольшие проблемы с безработицей. У пресс-секретаря поинтересовались, считают ли в Кремле, что к этому привели перегибы со стороны губернаторов в части ввода ограничений из-за пандемии коронавируса.

«Рост безработицы в некоторых регионах – это объективный процесс. Вы знаете, что инерционный рост еще будет продолжаться, как вчера говорилось на совещании президента по вопросам занятости. Будет продолжаться еще один квартал или, может быть, чуть дольше. Вы знаете, что сейчас уже проработан и находится в стадии реализации по поручению президента целый комплекс мер по сокращению безработицы», – ответил Песков, передает РИА «Новости».

По его словам увязывать этот процесс «с какими-то перегибами, наверное, было бы некорректно». «Понятно, что это вызвано общей кризисной конъюнктурой, эпидемиологической кризисной конъюнктурой», – заключил Песков.

Он также указал, что принятию Путиным решения о передаче значительных полномочий в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией главам регионов предшествовала тщательная проработка ситуации. «В целом же, наверное, сейчас еще рано давать оценку, мы еще находимся в процессе. Но, конечно же, этот опыт будет проанализирован и будут даны соответствующие оценки», – сказал Песков отвечая на вопрос о том, является ли успешным эксперимент передачи значительной части полномочий по борьбе с коронавирусом губернаторам.

«Собственно, принятию президентом этого решения, безусловно, предшествовала тщательная проработка ситуации, оценка потребностей и возможных последствий, поэтому, конечно, это не было какое-то скоропалительное решение. В целом ситуация в связи с разными условиями в регионах, в связи с разной скоростью распространения инфекции, как раз она и обусловила эти отдельные полномочия для глав регионов», – пояснил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблемы безработицы – это важнейший приоритет, и призвал отнестись к этой теме максимально внимательно. По его словам, в России 1,9 млн безработных. Премьер Михаил Мишустин на совещании предложил увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех россиян.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании с президентом заявил, что рост безработицы – общемировой тренд, и ситуация на рынке труда в России лучше, чем в ряде развитых стран.