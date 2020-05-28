Лавров обвинил Запад в запрете странам просить помощи у России

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Зачем Газпрому нужен польский транзит

Транзит газа через Польшу остановленФото: Леонид Щеглов/ТАСС
Транзит российского газа через Польшу в последние дни стремится к нулю. Газпром мог бы отказаться от этого маршрута вообще без каких-либо последствий для поставок в Европу. Спрос на газ упал так сильно, что уже сейчас газопроводов, кажется, слишком много, а в следующем году появятся новые российские трубы. Однако Газпром в будущем все же сохранит польский транзит. Зачем? Подробности...
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Россия 24 июня отпразднует две Победы

В июне 1945 года по Красной площади маршировали солдаты-победители, взявшие штурмом БерлинФото: Общественное достояние
Во вторник Владимир Путин назвал новую дату проведения парада Победы – 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад маршал Георгий Жуков принимал военный парад, когда вражеские знамена и штандарты были брошены к подножию Мавзолея. А парад 2020 года, полагают эксперты, не только станет символом триумфа над нацизмом, но и ознаменует успехи страны в сражении с пандемией. Подробности...
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«Посланник» шестого поколения будет медленнее предшественников

Российский боевой «Посланник» должен впервые подняться в воздух к 2025 годуФото: 24 NEWS plus/Youtube
Началась сборка первого опытного образца российского стратегического бомбардировщика шестого поколения под кодовым названием «Посланник». Почему разработчики решили сделать его дозвуковым, в отличие от более скоростного предшественника – сверхзвукового «стратега» Ту-160? Подробности...
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Как Эрдоган перевернул ход военных событий в Ливии

Вмешательство Турции оказало большое влияние на сирийский конфликтФото: Boracan/Xinhua/Global Look Press
Еще недавно казалось, что ливийский фельдмаршал Хафтар в шаге от окончательной победы над своими противниками. Еще бы – ему помогали арабы, Франция, Россия и даже США. Однако стоило в этот конфликт вмешаться Турции – и теперь создается впечатление, что Хафтар находится на грани тотального поражения. За счет чего Турция добилась таких успехов и что Эрдоган хочет от Ливии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мы ждем от сирот чудес и подвигов

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
В России количество сирот сократилось в два раза. При этом понятно, что свести их количество к нулям никогда не удастся. Сирота – это не просто социальный статус. Это миссия, которую должны выполнить герои – отверженные и хрупкие. Подробности...
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Кто претендует на нашу территорию, тот останется без своей

Герман Садулаев, писатель, публицист
Калининград не может быть кинжалом в сердце Европы хотя бы потому, что он сам Европа. И если где-то в мире существует «объединенная Европа», со славянами, кельтами, немцами, литовцами, с открытыми границами и свободной экономикой, то это именно Калининград. Подробности...
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Чай станет символом русского консерватизма

Сергей Мардан, публицист
Любой более-менее образованный европеец всегда знал, что Россия – это самовар и чай из подстаканника с сахаром и лимоном. Чай с лимоном был уникальной приметой национальной культуры, по которой в мире более ста лет определялась «русскость». Теперь народным русским напитком стал капучино. Подробности...
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              Лавров обвинил Запад в запрете странам просить помощи у России

                 28 мая 2020, 01:53
              Текст: Антон Антонов

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              Ряду западных стран их союзники запретили просить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

              В статье для китайского издания Global Times он осудил «абсурдные обвинения» в адрес России «в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью «укрепления геополитического влияния», передает ТАСС.

              Он также раскритиковал «противоречащие базовым дипломатическим нормам унизительные запреты обращаться к России за медико-гуманитарным содействием – вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация».

              Как заявил министр, «получается, пресловутая солидарность евро-атлантического образца дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан».

              Лавров считает, что нежелание «западных стран, много рассуждающих о необходимости соблюдения прав человека, отказаться от применения односторонних экономических рестрикций против государств развивающегося мира хотя бы до нормализации глобальной эпидемиологической обстановки» объясняется «политизацией гуманитарных вопросов». Он обвинил страны Запада в попытке «воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств».

              Глава МИД России призвал мир объединиться, чтобы помочь поступательному восстановлению мировой экономики. Он отметил, что, «поражая человека, вирус бьет по коллективному хозяйственному укладу». В ответ следует работать над «сложением потенциалов различных интеграционных проектов, которые реализуются на обширных евразийских пространствах». В частности, речь идет об инициативе президента России Владимира Путина «о формировании Большого евразийского партнерства, основанного на принципах международного права и транспарентности», которое будет способствовать «построению пространства мира и стабильности от Лиссабона до Джакарты».

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              Лавров назвал пандемию «очередным наставлением к смирению: перед большой бедой равны и страны, и люди – вне зависимости от географического положения, уровня материального благосостояния или политических амбиций». Возникает необходимость «комплексно, всесторонне оценить запас мировой устойчивости перед лицом подобных вызовов в будущем, выработать способы солидарных ответов на них».

              Министр отметил, что в связи с развитием технологий «большинство проблем в современном мире рано или поздно становятся общими, либо как минимум имеют широкую международную проекцию». Россия давно предупреждала об «опасности недооценки трансграничного характера многочисленных угроз – от терроризма до киберпреступности».

              Россия готова оказывать помощь всем заинтересованным в этом странам, независимо от того, какой политической линии придерживается их руководство. Как заявил глава МИДа, Россия – «один из ключевых международных центров, экспортер и гарант безопасности», такую роль она обрела, потому что «неоднократно сталкивалась с опаснейшими вызовами, когда под угрозой было само ее существование». Лавров призвал «отказаться от инерционного мышления, основанного на отживших стереотипах, и начать, наконец, действовать с позиции нравственности».

              Глава МИД России подчеркнул, что коронавирус положил конец идее о триумфе западной ультралиберальной модели развития и возможности решить все проблемы рыночными методами, ведь «гораздо большую стрессоустойчивость продемонстрировали самодостаточные страны с отлаженными мобилизационными механизмами, четко сформулированными национальными интересами и самобытными ценностными платформами». Стало ясно, что основными игроками на международной арене по-прежнему остаются государства с их национальными интересами.

              При этом Лавров выступил против шагов по шельмованию Всемирной организации здравоохранения и попыток использовать нынешнюю ситуацию для подрыва базовых принципов работы ООН.

              Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски

              Он раскритиковал страны, которые привыкли «декларировать или декламировать свое моральное лидерство и богатые демократические традиции», за то, что они «отбрасывают элементарные правила приличия, этические ограничители и начинают действовать по закону джунглей». В качестве примера Лавров привел «попытки возложить бремя вины за распространение инфекции на Китай или нечистоплотные спекуляции относительно российской помощи ряду государств, оказанной по просьбе их же правительств». Как подчеркнул министр, пандемия показала ряд примеров «дефицита гуманизма».

              Напомним, в меморандуме, подписанном президентом США Дональдом Трампом, говорится, что американские власти готовы оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом. В документе сказано, что так Соединенные Штаты покажут свое лидерство вопреки якобы имеющейся со стороны России и Китая «дезинформации». 

              Москва раскритиковала Евросоюз за дезинформацию в связи с заявлениями о российской гуманитарной помощи Италии.

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