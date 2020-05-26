В России зарегистрировали препарат для профилактики осложнений коронавируса

Отечественный препарат для профилактики одного из тяжелейших осложнений COVID-19, цитокинового шторма, зарегистрирован в России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире Первого канала.

«Один из препаратов, который профилактирует цитокиновый шторм, поражение легких, он зарегистрирован на прошлой неделе и уже вошел в клиническую практику, причем это отечественный препарат. Еще один препарат противовирусный, я воздержусь просто пока называть, на этой неделе завершает исследование», – передает ТАСС его слова.

Уточняется, что цитокиновый шторм – одно из осложнений коронавируса. Это потенциально летальная и неконтролируемая реакция иммунной системы, вызывающая разрушение тканей очага воспаления с распространением на соседние ткани и весь организм.

Ранее руководитель Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о процессе испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции.