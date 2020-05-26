Путин призвал подставить плечо каждой пострадавшей от паводков и пожаров семье

Взгляд
26 мая, вторник  |  Последнее обновление — 17:48  |  vz.ru
Разделы

Изменит ли коронавирус график рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя подойдет далеко не каждому работникуФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Обсуждаются все более экзотические идеи о том, как будет устроена экономика и работа людей после окончания пандемии коронавируса. Одной из антикризисных мер может стать четырехдневная рабочая неделя, и ряд западных стран уже всерьез рассматривают такую возможность. Однако будет ли такой вариант полезен и эффективен для России? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Вашингтон направил «калининградский кинжал» к сердцу Европы

Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют СШАФото: Виталий Невар/ТАСС
«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США. Подробности...
Перейти а раздел…

Возможности боевых лазеров вышли на новый уровень

Главным, что делает лазер выгодной системой оружия, является стоимость выстрелаФото: John F. Williams/Released/U.S. Navy
ВМС США испытали боевой лазер с борта десантного корабля, и соответствующий видеоролик вызвал среди интернет-пользователей ажиотаж. Какая страна сегодня занимает лидерские позиции в области разработки лазерного оружия, где в этом ряду находится Россия – и почему можно утверждать, что эпоха боевых лазеров уже началась? Подробности...
Перейти а раздел…

США накажут Гонконг за бунт против Китая

При предыдущих схватках с китайскими властями жителям Гонконга сопутствовал успехФото: Vincent Yu/АР/ТАСС
Внешне новые протесты сепаратистов в Гонконге напоминают прежние, но теперь ситуация значительно усложнилась. Дело совсем не в коронавирусе − большинство пандемий опасных ОРВИ начинались в этих местах, так что к маскам и карантину гонконгцы давно привыкли. Дело в беспредельно высоких ставках: США либо подчинят Китай своей воле, либо превратят финансовый центр Азии в захудалую провинцию. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Как умирает легендарный «Антонов»

Андрей Манчук, политолог
Украина пытается хоть кому-нибудь продать своего главного и единственного авиапроизводителя. Того самого, который когда-то сделал самый большой самолет в мире – легендарный Ан-225 «Мрия». Но никому, кроме России, он не нужен. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Списывать проблемы на козни русских – тревожный симптом

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если граждане США не верят медиа свободного мира настолько, что обращаются в поисках информации к «русской пропаганде», то это указывает на серьезный внутренний кризис в самой Америке. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Нам предстоит год без кино

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Мне кажется, наша киноиндустрия входит в период турбулентности очень неподготовленной. Потому что кинопрокат и продажа прав на телетрансляцию являются главными составляющими их экономики. А это неправильно. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
    Перейти а раздел…

    США и Китай бьются за Гонконг

    Как выглядит американская замена «Союзам»

    Обсуждение: 5 комментариев

    США навязали России тяжелый выбор

      Перейти а раздел…

      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
      Подробности...

      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
      Подробности...

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

          Перейти а раздел…
          Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
          • Дома

          • На даче

          • Путешествуя по России

          • За границей, если будет такая возможность

          • Не планирую отдыхать этим летом

          Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?
          • Да

          • Нет

          Как изменилось ваше отношение к Зеленскому за год его пребывания на посту президента Украины?
          • Улучшилось

          • Ухудшилось

          • Не изменилось

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Лавров ответил на жалобы США на «калининградский кинжал»
              Путин заявил о пройденном пике коронавируса в РоссииВ список Минздрава умерших из-за коронавируса медиков внесен 101 человекЭксперт: Украина – это бактериологическая бомба для соседейГладков призвал не смешивать личную жизнь и творчество Успенского
              В список Минздрава умерших из-за коронавируса медиков внесен 101 человекДжонсон пригласил Путина на саммит по вакцинамРоссия оценила иск Украины по инциденту в Керченском проливеГосдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов
              Назван срок проведения первого пуска «Посейдона» с борта АПЛВ доме в центре Петербурга обрушились несколько балконовПереехавший в Майами российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»Пригожин подтвердил авторство нецензурного сообщения Шнурову

              Главная тема


              США накажут Гонконг за бунт против Китая

              решение президента


              Путин объявил дату парада Победы

              создатель чебурашки


              Грачевский прокомментировал слова дочери Успенского об отце-тиране

              «не свойственная гнусь»


              В Совфеде ответили на обвинения Болгарии в адрес России в присвоении кириллицы

              Видео

              война в небе Ливии


              Таинственные МиГ-29 вступили в прямое столкновение с Турцией

              рынок вооружений


              Смогут ли США заставить Индию отказаться от С-400

              радикальные перемены


              Коронавирус ведет США к социализму

              важные результаты


              Российский ученый начал испытывать на себе вакцину от COVID-19

              Серьезное потрясение


              Геворг Мирзаян: Пандемия не приведет к появлению нового мира

              Выборы в США


              Дмитрий Дробницкий: Старики-либералы хотят реванша

              Голливуда не будет


              Евгений Фатеев: Нам предстоит год без кино

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Как вы планируете провести летний отдых в этом году?

              Путин призвал подставить плечо каждой пострадавшей от паводков и пожаров семье

                 26 мая 2020, 16:58
              Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
              Текст: Елизавета Булкина

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Президент России Владимир Путин потребовал от губернаторов дойти до каждой семьи, пострадавшей от паводков и пожаров, чтобы помочь решить возникнувшие проблемы.

              «Только в Северо-Западном федеральном округе подтоплено 36 населенных пунктов, это 484 жилых строения», – отметил президент на совещании по проблемам весенних паводков и пожароопасной ситуации, передает ТАСС.

              Путин принял к сведению информацию о том, что «какой-то особой чрезвычайной ситуации нет». Глава государства подчеркнул, что от пожаров пострадали жилые дома.

              «Там же люди живут! Люди, которые нуждаются в нашей, в вашей поддержке», – обратился он к главам регионов.

              «Нужно дойти до каждой семьи, чтобы поддержать людей, помочь им, подставить плечо. Очень рассчитываю на вашу работу, выстроенную именно в таком ключе, в таком режиме», – указал Путин губернаторам.

              Российский лидер поручил главе МЧС Евгению Зиничеву представить обобщенный дополнительный доклад о ситуации с паводками и пожарами в регионах страны. Путин также дал ряд поручений по отдельным регионам.

              Президент потребовал доложить ему итогах работы по развертыванию дополнительных пожарных частей в Забайкалье. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ответил, что вопрос рассматривается правительством, «движение положительное идет».

              «Ладно, хорошо, доложите потом по результатам. Движение – хорошо, конечная цель – ничто, это не наш метод. Нам нужен конечный результат», – отметил президент.

              Кроме того, Путин обратил внимание на ликвидацию последствий прошлогодних паводков в Иркутской области.

              «Там далеко еще не все сделано, и у меня возникают сомнения по поводу темпов [ведения работ]», – сказал он, пообещав вскоре рассмотреть этот вопрос, чтобы в случае необходимости приять соответствующие меры.

              Что касается подтоплений жилых домов в Республике Коми, Архангельской и Вологодской областях, Ненецком автономном округе (НАО), то они, по словам главы МЧС, не критичны.

              «После прохождения затяжного атлантического циклона (в течение 60 дней выпадали обильные осадки) в Республике Коми, Архангельской и Вологодской областях, а также в Ненецком автономном округе подтоплены 544 жилых дома, более 2,5 тыс. приусадебных участков, 12 низководных мостов, 26 участков автодорог. Хотелось бы отметить, что подтопления жилых домов не носят критического характера», – сказал Зиничев.

              Он доложил, что к реагированию привлекается группировка РСЧС численностью 673 человека и 262 единицы техники, развернуты 30 ПВР, пока задействованы только два, где находится 21 человек. Кроме того, пострадавшим оказывается адресная помощь, организована комиссия по оценке ущерба. «Пока, по нашим прогнозам, в течение ближайших пяти дней обстановка должна стабилизироваться», – добавил министр.

              Всего, отметил Зиничев, в 13 регионах России подтоплены почти 500 жилых домов.

              «На 26 мая на территории России в 13 субъектах в зонах подтопления находятся 491 жилой дом, 1 тыс. 461 приусадебный участок, 14 низководных мостов, десять участков автомобильных дорог. Отрезаны [водой] 22 населенных пункта, где организованы лодочные переправы», – сказал он.

              Министр уточнил, что из-за паводков в целом по стране жизнеобеспечение население не нарушено. «Все необходимые мероприятия проводятся», – отметил он.

              Ранее Путин поручил подготовить к 1 июня предложения об усилении санкций за нарушения, приведшие к лесным пожарам. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............