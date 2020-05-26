Путин призвал подставить плечо каждой пострадавшей от паводков и пожаров семье

Президент России Владимир Путин потребовал от губернаторов дойти до каждой семьи, пострадавшей от паводков и пожаров, чтобы помочь решить возникнувшие проблемы.

«Только в Северо-Западном федеральном округе подтоплено 36 населенных пунктов, это 484 жилых строения», – отметил президент на совещании по проблемам весенних паводков и пожароопасной ситуации, передает ТАСС.

Путин принял к сведению информацию о том, что «какой-то особой чрезвычайной ситуации нет». Глава государства подчеркнул, что от пожаров пострадали жилые дома.

«Там же люди живут! Люди, которые нуждаются в нашей, в вашей поддержке», – обратился он к главам регионов.



«Нужно дойти до каждой семьи, чтобы поддержать людей, помочь им, подставить плечо. Очень рассчитываю на вашу работу, выстроенную именно в таком ключе, в таком режиме», – указал Путин губернаторам.



Российский лидер поручил главе МЧС Евгению Зиничеву представить обобщенный дополнительный доклад о ситуации с паводками и пожарами в регионах страны. Путин также дал ряд поручений по отдельным регионам.

Президент потребовал доложить ему итогах работы по развертыванию дополнительных пожарных частей в Забайкалье. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ответил, что вопрос рассматривается правительством, «движение положительное идет».

«Ладно, хорошо, доложите потом по результатам. Движение – хорошо, конечная цель – ничто, это не наш метод. Нам нужен конечный результат», – отметил президент.

Кроме того, Путин обратил внимание на ликвидацию последствий прошлогодних паводков в Иркутской области.



«Там далеко еще не все сделано, и у меня возникают сомнения по поводу темпов [ведения работ]», – сказал он, пообещав вскоре рассмотреть этот вопрос, чтобы в случае необходимости приять соответствующие меры.

Что касается подтоплений жилых домов в Республике Коми, Архангельской и Вологодской областях, Ненецком автономном округе (НАО), то они, по словам главы МЧС, не критичны.

«После прохождения затяжного атлантического циклона (в течение 60 дней выпадали обильные осадки) в Республике Коми, Архангельской и Вологодской областях, а также в Ненецком автономном округе подтоплены 544 жилых дома, более 2,5 тыс. приусадебных участков, 12 низководных мостов, 26 участков автодорог. Хотелось бы отметить, что подтопления жилых домов не носят критического характера», – сказал Зиничев.



Он доложил, что к реагированию привлекается группировка РСЧС численностью 673 человека и 262 единицы техники, развернуты 30 ПВР, пока задействованы только два, где находится 21 человек. Кроме того, пострадавшим оказывается адресная помощь, организована комиссия по оценке ущерба. «Пока, по нашим прогнозам, в течение ближайших пяти дней обстановка должна стабилизироваться», – добавил министр.

Всего, отметил Зиничев, в 13 регионах России подтоплены почти 500 жилых домов.

«На 26 мая на территории России в 13 субъектах в зонах подтопления находятся 491 жилой дом, 1 тыс. 461 приусадебный участок, 14 низководных мостов, десять участков автомобильных дорог. Отрезаны [водой] 22 населенных пункта, где организованы лодочные переправы», – сказал он.



Министр уточнил, что из-за паводков в целом по стране жизнеобеспечение население не нарушено. «Все необходимые мероприятия проводятся», – отметил он.

Ранее Путин поручил подготовить к 1 июня предложения об усилении санкций за нарушения, приведшие к лесным пожарам.