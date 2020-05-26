В доме в центре Петербурга обрушились несколько балконов

Четыре балкона обрушились в доме на Кирочной улице в Санкт-Петербурге.

Обломки строения упали на тротуар, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сообщения в соцсети «ВКонтакте». Очевидец происшествия отмечает, что инцидент произошел в центре города, и чудом никто не пострадал. Балконы обвалились с третьего по шестой этаж.

Причины произошедшего будут установлены. В МЧС отметили, что место обрушения на данный момент огорожено, так как есть опасность падения бетонных плит. Сообщается также, что здание включено в список объектов культурного наследия.

Ранее в Астрахани балкон упал со стоящими на нем людьми.