Главный педиатр Москвы рассказала, с какого возраста детям можно носить маски

Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева прокомментировала инициативу японской ассоциации педиатров, которые предложили отменить ношение медицинских масок маленькими детьми.

Одинаева в беседе с «Ридусом» выразила солидарность со своими зарубежными коллегами. Доктор считает, что ношение масок детьми в возрасте до трех лет является небезопасным:

«Мы не рекомендуем носить маски детям до трех лет, поскольку сложно вовремя увидеть какое-либо нарушение дыхания», – отметила Одинаева.

По ее словам, для детей в возрасте до трех лет эффективными считаются те же меры защиты от COVID-19, что и для взрослых. Единственное отличие заключается в том, что сами дети не способны осознанно делать это, ответственность в этом случае возлагается на родителей.

«Есть масса других рекомендательных мер, способных уберечь маленьких детей от заражения коронавирусной инфекцией. Это не посещать места массового скопления людей, соблюдать дистанцию два метра», – считает педиатр.

В последнее время наблюдается смягчение ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, открываются ясли и детские сады. По мнению врача, родителям не стоит бояться отводить туда детей. «В садиках применяются необходимые меры. Это термометрия на входе, это эпидокружение должно быть отрицательно и, соответственно, прогулки на улице, проветривания, дезинфекция, мытье рук», – заключила Одинаева.

Напомним, Ассоциация педиатров Японии выпустила памятку, согласно которой ношение медицинских масок маленькими детьми признается опасным методом защиты от коронавируса. По мнению врачей, маски могут затруднять дыхание, так как у младенцев узкие дыхательные пути. Кроме того, ношение медицинских масок повышает риск теплового удара у маленьких детей.

Ранее Главврач 71-й московской клинической больницы Александр Мясников развеял миф о том, что две стороны медицинской маски – белая и синяя – предназначены для разных целей.