Доктор Мясников развеял миф о разноцветных масках

Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников рассказал, что цвет маски не влияет на защиту от вируса.

Мясников развеял миф о том, что две стороны медицинской маски – белая и синяя – предназначены для разных целей.

«Микробы будут одинаково скапливаться как на синей, так и на белой поверхности. Это подтвердили и в МЧС», – прокомментировал он ношение масок «правильного цвета», в видео на YouTube-канале «стопкоронавирус.рф».

В Сети распространился миф, что якобы если человек болен, то маску надо носить белой стороной к лицу, а если здоров – наружу.

«Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов... Конечно, это бред», – отметил врач.

Маску, по словам Мясникова, можно носить любой стороной. Однако надо следить, чтобы жесткое ребро плотно прилегало к носу

Доктор Мясников назвал наиболее эффективную меру защиты от коронавируса.