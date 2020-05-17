Доктор Мясников назвал наиболее эффективную меру защиты от коронавируса

Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников напомнил россиянам о мерах индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с распространением коронавируса.

В своем Telegram-канале он напомнил о том, что меры предосторожности нужно соблюдать даже во время постепенного снятия ограничительных мер.

По его словам, перчатки не защитят от коронавируса. Они предназначены для защиты кожи от частого применения антисептика.

Мясников считает, что вирус точно так же будет передаваться с перчаток на слизистые рта и глаза, если их трогать руками.

Он добавил, что перчатки нужно постоянно менять и постоянно обрабатывать антисептиком, иначе они сами станут источником инфекции, причем не только коронавирусной.

Единственной эффективной мерой защиты от коронавируса Мясников назвал соблюдение социальной дистанции.

«Учитесь просчитывать ситуацию, чтобы избегать близких контактов. Опасность поголовного ношения масок в том, что они создают иллюзию защиты. Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию – никакие маски вам не помогут и не защитят!» – предупредил доктор.

Также Мясников напомнил о том, что маски – это средство индивидуальной защиты, однако не личной, а «другого индивидуума». Он уточнил, что коронавирус может передаваться от носителя и в бессимптомный период, поэтому носить маски важно для того, чтобы предохранять других.

Ранее Мясников прокомментировал слухи о том, что в России якобы занижают смертность от COVID-19.

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