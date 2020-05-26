В Болгарии обвинили Россию в присвоении кириллицы

Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия якобы игнорирует роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.

По словам Стамболиева, выставка перед входом в Российский культурно-информационный центр в Софии, приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры, якобы не упоминает «факт, что болгары на протяжении веков играли важную роль в просвещении». «Таким образом, Россия официально вычеркнула Болгарию из истории письменности, созданной святыми братьями Кириллом и Мефодием...», – заявил журналист, передает РИА «Новости».

Стамболиев считает, что Москва «вместо того, чтобы благодарить» болгар, якобы скрывает и даже полностью отрицает их роль и значение в крещении Руси и создании литературы страны. «Они даже попытались присвоить кириллицу и сделать ее своей азбукой», – добавил писатель.

День славянской письменности и культуры отмечается в России 24 мая. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, уроженцев города Солунь (Фессалоники), которые создали алфавит и дали начало письменности славян.

В 2017 году представитель МИД России Мария Захарова, комментируя аналогичные высказывания ряда болгарских политиков, заявила, что в России никто не пытается отрицать вклад Первого Болгарского царства в дело создания славянской письменности. Она указывала, что такой праздник, как День славянской письменности, должен способствовать сближению народов, а не становиться причиной конфликтов.