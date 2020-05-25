Власти Москвы рассказали об очередном этапе снятия ограничений

На следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю, затем – сферу бытовых услуг, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для экономики очень важна непродовольственная торговля, в которой, с одной стороны, занято большое количество людей и которая, с другой стороны, является очень важным, если не сказать ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя. Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство. Промышленности невыгодно работать «на склад», ей начинает не хватать оборотных средств. Поэтому мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли», – передает РИА «Новости» ответ Ефимова на вопрос о том, какую сферу экономически важно открыть следующей.

Заммэра добавил, что следующая на очереди – сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.

«Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает», – отметил Ефимов.

Напомним, 21 мая представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович ообщила, что Москва находится только в начале фазы стабилизации по COVID-19, статистика заболеваемости еще высока.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД