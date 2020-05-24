В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса с апреля

За последние сутки в Москве зафиксировано 2 тыс. 516 случаев заражения коронавирусом – это минимальный суточный показатель с конца апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Суточный рост числа случаев заражения в Москве составил 1,6%, днем ранее – 2%, передает ТАСС.

До этого минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в столице был зафиксирован 29 апреля и составил 2 тыс. 220.

За минувшие сутки в России выявлено 8 тыс. 599 новых случая коронавируса в 84 регионах, всего в стране зарегистрировано 344 тыс. 481 случая заболевания.

Накануне, 23 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9 тыс. 434. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 835.

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