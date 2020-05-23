Установлена личность захватившего заложников в центре Москвы

Стала известна личность подозреваемого в захвате заложников в отделении «Альфа-банка» в центре Москвы, сообщают в соцсетях.

Им оказался 34-летний Алексей Барышников, уроженец Нижневартовска, утверждает телеграм-канал «МК: срочные новости».

Напомним, подозреваемого задержали, на месте происшествия работают следователи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Заложник, который вел прямую трансляцию в соцсетях из захваченного банка, запечатлел, как захватчик употреблял нечто, похожее на вино из бутылки. В ГУ МВД по Москве сообщали, что захватчик зашел в здание с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды. Сервис Delivery Club заявил, что у него нет данных о том, что это сотрудник их компании.