НАТО заявило о «нарушении» Россией Договора по открытому небу

НАТО полагает, что Россия нарушает Договор по открытому небу (ДОН), об этом говорится в распространенном заявлении Североатлантического альянса.

НАТО призывает российскую сторону вернуться к полному выполнению условий соглашения, отмечается в документе, передает ТАСС.

Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, сообщает РИА «Новости».

Соединенные Штаты могут вернуться к выполнению ДОН в случае, если Россия отменит ограничения на полеты возле Калининграда и у границ с Грузией, отметили в НАТО.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.

Тем временем директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что у России заготовлен план «Б» в случае выхода США из Договора. Москва попросила США предъявить список объектов, снятых за время действия ДОН.