Названо число погибших в результате авиакатастрофы в Пакистане

При падении Airbus 320 в Пакистане погибли минимум 90 человек, эти сведения подтвердил федеральный министр авиации страны Гулам Сарвар Хан.

«Федеральный министр авиации Гулам Сарвар Хан подтвердил, что по меньшей мере 90 человек погибли после крушения рейса «Пакистанских международных авиалиний» возле аэропорта Карачи», – цитирует РИА «Новости» телеканал Bol news.

По этим данным, в результате авиакатастрофы уничтожены пять домов и несколько автомобилей.

Представитель управления гражданской авиации Пакистана сообщил, что на самолете был 91 пассажир, и семь членов экипажа.

Власти провинции Синд сообщили, что как минимум двое выжили в крушении. Пострадали также те, кто жил в домах, на которые упал самолет.

Пакистанский премьер Имран Хан сообщил, что началось расследование крушения.

МИД России сообщил, что, по имеющимся данным, россиян среди пострадавших не числится.

Напомним, Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с международным аэропортом Карачи. Лайнер упал на жилые дома. Изначально сообщалось, что при катастрофе никто не выжил, однако после поступила информация, что удалось выжить по меньшей мере двоим.