В ОП назвали цинизмом публикацию фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Поступок жителя Волгограда Дениса Воронцова, опубликовавшего фото главы гестапо Генриха Мюллера на онлайн-акции «Бессмертный полк», вдвойне циничен, поскольку Сталинград – это наиболее пострадавший во время Великой Отечественной войны город, заявил член Общественной палаты, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.

«Гражданин Воронцов имеет все шансы занять место в списке самых отъявленных подлецов Волгограда, который во время Великой Отечественной войны назывался Сталинградом. Это вдвойне цинично, что Воронцов разместил портрет нацистского преступника, будучи жителем наиболее пострадавшего от боевых действий города. Расследование данного дела и наказание виновного, все это станет хорошим подарком к 75-летию Великой Победы над нацистской Германией», – сказал Комков в разговоре с «Ридусом».

Действия Воронцова и других подозреваемых в реабилитации нацизма в ходе онлайн-акции с «человеческой точки зрения» не поддаются оценке, заявил заведующий юридической клиникой института права и управления Тульского государственного университета Александр Воронцов.

«Совпадение фамилии не очень хорошее, к сожалению, никак не знаком, но бывает. Что касается самого события, то аспектов несколько: первый, любой человек, совершающий поступок, должен подумать. Второе: если ты идешь на действие, противоречащее закону, ты отдаешь отчет, что последует наказание. Третий момент, который не поддается эмоциям: мы живем сейчас и достаточно хорошо себя чувствуем, наше сегодняшнее положение – это заслуга наших предков, только благодаря их подвигам и тем событиям мы сейчас здесь и живем в достатке. Мы говорим сегодня о трудностях и пандемии, а тогда люди подняли разрушенную страну. И сейчас, когда мы не смогли выйти на улицы с этими плакатами, мы воспользовались новациями, цифровой системой. Вся страна смогла увидеть разных людей из всех концов страны, не зная кто это, но поклоняясь каждому. Совершить такое – это глумление над теми, кто дал тебе жизнь. Эти преступники осуждены, ставить их в один ряд с ветеранами – это кощунство. С точки зрения права, совершившие это – должны нести ответственность, конечно», – сказал он в разговоре с РАПСИ.

В пятницу Воронцову предъявили обвинение по статье о реабилитации нацизма за публикацию фотографии главы гестапо Генриха Мюллера на онлайн-акции «Бессмертный полк».

16 мая Следственный комитет называл имена других подозреваемых в реабилитации нацизма на онлайн-акции «Бессмертный полк».

Ранее председатель партии «Россия будущего», адвокат Александр Зорин раскритиковал сторонников блогера Алексея Навального за случаи глумления над памятью участников Великой Отечественной войны и атаки на «Бессмертный полк онлайн».

В то же время народный артист России Юрий Назаров призвал привлечь к ответственности инициаторов провокации против «Бессмертного полка».