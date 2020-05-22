В ОП назвали цинизмом публикацию фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

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22 мая, пятница  |  Последнее обновление — 18:43  |  vz.ru
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Россиянам обещают выгодное жилье и дешевую ипотеку

Пандемия создает привлекательные условия для улучшения жилищных условийФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Конец режима самоизоляции может стать уникальным временем для покупки квартиры в ипотеку – на рынке новостроек таких низких ставок еще не было. Кроме того, цены на недвижимость могут упасть на 20-30%. Однако принятие решения об улучшении жилищных условий с помощью ипотеки должно зависеть не только от этих привлекательных факторов. Подробности...
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Выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором

Американские самолеты больше не будут проводить разведывательные полеты над РоссиейФото: mil.ru
Вашингтон выходит из важнейшего договора, который обеспечивал нашей стране возможность вести легальную разведку над территорией США – «Открытое небо». Почему Соединенные Штаты приняли такое решение, в чем его лицемерие и опасность для военного положения России и как в целом Москва должна реагировать на происходящее? Подробности...
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Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
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Страны Евросоюза встали в очередь за дешевыми украинцами

Миллионы украинцев мечтают собирать клубнику в ЕвропеФото: Johanna Geron/Reuters
«Сегодня выясняется, что мы ничего не можем без украинцев». Эти слова одного из европейских чиновников стали квинтэссенцией происходящего сегодня на рынке рабочей силы в ЕС. Работодатели Евросоюза требуют вернуть в их страны работников с Украины, потому что иначе погибнет и урожай, и другое важное производство. Однако вряд ли подобная интеграция в ЕС обрадует Киев – в ней есть и подводные камни. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В Донбассе – новая фаза военного конфликта

Андрей Бабицкий, журналист
О причинах ухудшения обстановки на фронтах много говорят в Москве, в Киеве и в Луганске с Донецком. Эксперты и политики уверены в том, что Владимир Зеленский не имеет контроля над вооруженными силами, в составе которых продолжают воевать националистические батальоны. Подробности...

Что значит быть цивилизацией

Борис Межуев, политолог
России нужно обладать тремя качествами – обаянием, иммунитетом и умением самостоятельно производить будущее. Мы доказали, что два первых качества у нас есть – но, увы, требуется и третье, наличие которого пока неочевидно. Подробности...
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Россия не одурела

Алексей Алешковский, сценарист
Либеральный интеллигент удивительным образом убежден, что знает, как надо. С одной стороны, он тоскует по счастливым девяностым, с другой – сетует: «Мы все профукали». Но с третьей – исповедует лозунг «можем повторить» и искренне верит, что на этот раз у него все получится. Подробности...
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    Главные орденоносцы России

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    Самые большие самолеты в мире

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      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
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      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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          • До 12 лет

          • С 12 до 16 лет

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          • С 18 до 21 года

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          • Нет, нужно все снести

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              В ОП назвали цинизмом публикацию фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

              22 мая 2020, 18:09

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              Поступок жителя Волгограда Дениса Воронцова, опубликовавшего фото главы гестапо Генриха Мюллера на онлайн-акции «Бессмертный полк», вдвойне циничен, поскольку Сталинград – это наиболее пострадавший во время Великой Отечественной войны город, заявил член Общественной палаты, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.

              «Гражданин Воронцов имеет все шансы занять место в списке самых отъявленных подлецов Волгограда, который во время Великой Отечественной войны назывался Сталинградом. Это вдвойне цинично, что Воронцов разместил портрет нацистского преступника, будучи жителем наиболее пострадавшего от боевых действий города. Расследование данного дела и наказание виновного, все это станет хорошим подарком к 75-летию Великой Победы над нацистской Германией», – сказал Комков в разговоре с «Ридусом».

              Действия Воронцова и других подозреваемых в реабилитации нацизма в ходе онлайн-акции с «человеческой точки зрения» не поддаются оценке, заявил заведующий юридической клиникой института права и управления Тульского государственного университета Александр Воронцов.

              «Совпадение фамилии не очень хорошее, к сожалению, никак не знаком, но бывает. Что касается самого события, то аспектов несколько: первый, любой человек, совершающий поступок, должен подумать. Второе: если ты идешь на действие, противоречащее закону, ты отдаешь отчет, что последует наказание. Третий момент, который не поддается эмоциям: мы живем сейчас и достаточно хорошо себя чувствуем, наше сегодняшнее положение – это заслуга наших предков, только благодаря их подвигам и тем событиям мы сейчас здесь и живем в достатке. Мы говорим сегодня о трудностях и пандемии, а тогда люди подняли разрушенную страну. И сейчас, когда мы не смогли выйти на улицы с этими плакатами, мы воспользовались новациями, цифровой системой. Вся страна смогла увидеть разных людей из всех концов страны, не зная кто это, но поклоняясь каждому. Совершить такое – это глумление над теми, кто дал тебе жизнь. Эти преступники осуждены, ставить их в один ряд с ветеранами – это кощунство. С точки зрения права, совершившие это – должны нести ответственность, конечно», – сказал он в разговоре с РАПСИ.

              В пятницу Воронцову предъявили обвинение по статье о реабилитации нацизма за публикацию фотографии главы гестапо Генриха Мюллера на онлайн-акции «Бессмертный полк».

              16 мая Следственный комитет называл имена других подозреваемых в реабилитации нацизма на онлайн-акции «Бессмертный полк».

              Ранее председатель партии «Россия будущего», адвокат Александр Зорин раскритиковал сторонников блогера Алексея Навального за случаи глумления над памятью участников Великой Отечественной войны и атаки на «Бессмертный полк онлайн».

              В то же время народный артист России Юрий Назаров призвал привлечь к ответственности инициаторов провокации против «Бессмертного полка».


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