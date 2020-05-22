Следователи предъявили обвинение в реабилитации нацизма жителю Волгограда

Жителю Волгограда предъявили обвинение по статье о реабилитации нацизма за публикацию фотографии главы гестапо Генриха Мюллера на онлайн-акции «Бессмертный полк», сообщает Следственный комитет.

«Следователями Главного следственного управления СК России жителю Волгограда Денису Воронцову предъявлено обвинение в реабилитации нацизма», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, не позднее 3 мая в ходе проведения акции «Бессмертный полк» Воронцов разместил фото руководителя гестапо Генриха Мюллера, отметив, что на фото Михайловский Геннадий.

«Впоследствии, 12 мая, указанное фотоизображение Мюллера было продемонстрировано в прямом эфире в ходе трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн» в ряду фотографий участников Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией», – пояснили в СК.

16 мая Следственный комитет называл имена других подозреваемых в реабилитации нацизма на онлайн-акции «Бессмертный полк».

Ранее председатель партии «Россия будущего», адвокат Александр Зорин раскритиковал сторонников блогера Алексея Навального за случаи глумления над памятью участников Великой Отечественной войны и атаки на «Бессмертный полк онлайн».

В то же время народный артист России Юрий Назаров призвал привлечь к ответственности инициаторов провокации против «Бессмертного полка».

Между тем социолог Виктор Потуремский, комментируя данные соцопроса, согласно которым 83% россиян осудили попытки сорвать «Бессмертный полк онлайн», заявил, что люди, которые совершили кибератаку на онлайн-акцию «Бессмертного полка», не воcпринимаются россиянами как граждане нашей страны. И именно поэтому значительная часть опрошенных требует лишить их гражданства РФ.

Напомним, в связи с распространением коронавируса общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории прошла 9 мая в дистанционном формате. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие. При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак, в ходе которых в анкетах под видом советских солдат-фронтовиков размещались фотографии нацистов. Служба безопасности акции отладила процесс, злоумышленникам не удалось помешать онлайн-трансляции.