Житель Риги устроил скандал из-за русского языка в транспорте

Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте. На его жалобу в соцсетях обратил внимание и сам официальный перевозчик.

«Почему в транспорте Rigas satiksme объявления о масках звучат на русском языке? Русском! Мы что, в России?» – передает РИА «Новости» сообщение пользователя @skatsnokoka.

Перевозчик Rigas satiksme («Рижское сообщение») парировал, что объявления с призывом оценить необходимость поездки звучат и на национальном языке. Объявления же о необходимости прикрывать рот и нос диктуют уже на трех языках, чтобы донести информацию до максимального числа пассажиров.

«Объявления звучат как на латышском, так и на русском. А о том, что нужно прикрывать рот и нос, объявляют даже на английском языке. Пропорция объявлений составляет: 50% на латышском языке, 25% на русском и 25% на английском языке. Информация на мониторах – только на латышском языке. Объявления об остановках также звучат на латышском языке», – ответили представители перевозчика.

Объяснения перевозчика оказалось недостаточно, поэтому @skatsnokoka поинтересовался, почему для этих целей выбрали именно русский язык.

«По какой причине вообще выбрали русский язык? Это не язык ЕС, тут не Россия. Точно так же мог бы быть украинский язык. Или, может быть, китайский? Rigas satiksme, почему выбор пал именно на этот язык?», – спросил он, но ответа не получил.

Сейчас в Латвии один государственный язык – латышский. Русский – родной язык почти 40% населения, при этом имеет статус иностранного языка.

17 мая посольство России в Латвии заявило, что к русскоязычным в Латвии относятся как к людям «второго сорта». Так российские дипломаты прокомментировали одобренный Сеймом в третьем чтении законопроект об «обязанности латвийских самоуправлений открывать в детских садах нацменьшинств группы с латышским языком обучения».