Мишустин заявил о наличии бюджетных ресурсов для поддержки граждан и бизнеса

Накопленные ресурсы и принимаемые меры позволят укрепить устойчивость бюджетной системы и обеспечить поддержку гражданам и бизнесу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, доходы бюджета в прошлом году составили более 20 трлн рублей, а расходы – более 18 трлн, передает РИА «Новости».

«По доходам бюджет был перевыполнен примерно на 220 млрд рублей», – добавил Мишустин.

Премьер поручил ежедневно докладывать ему о ситуации с выплатами надбавок медикам за работу с коронавирусными больными. Он подчеркнул, что все начисления должны как можно быстрее доходить до конкретных людей.

«Министерство здравоохранения и Федеральное казначейство должны держать эту ситуацию под жестким контролем и следить, чтобы все работники медицинские, водители скорой помощи получили положенные им президентские выплаты», – сказал глава правительства.

Напомним, в понедельник премьер Михаил Мишустин назвал злоупотреблениями попытки рассчитывать надбавки медикам в зависимости от отработанных часов или смен.

Ранее стало известно, что как минимум в 19 российских регионах идут доследственные проверки по фактам невыплат медицинским работникам положенных денег за борьбу с коронавирусом.

На прошлой неделе президент Владимир Путин раскритиковал региональных чиновников за задержки с дополнительными выплатами. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о невыплатах.

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