Игорь Кобзев объявил о намерении принять участие в выборах главы Иркутской области

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что намерен принять участие в выборах главы региона, которые состоятся в единый день голосования в сентябре.

О своем намерении баллотироваться Игорь Кобзев сообщил на встрече с врачами, отвечая на вопрос председателя Общественной палаты региона Владимира Шпраха, сообщает «Иркутск Сегодня».

«От своего деда, героя войны я навсегда усвоил один принцип: все, что ты делаешь, делай ради людей. И по жизни я иду с этим принципом. И не важно, где я находился: в системе военного управления, в системе МЧС, сейчас в системе государственного управления. Очень важно сегодня при такой поддержке, которую увидел здесь в вашем лице, вашего коллектива, я принимаю решение участвовать в предвыборной кампании губернатора Иркутской области. Мы сможем сделать многое для жителей области. Уверен, мы победим», – заявил Игорь Кобзев.

Шпрах пообещал ему «абсолютную» поддержку медиков, пишет «Московский комсомолец».

В среду Законодательное собрание региона приняло изменения в законодательстве, согласно которым в выборах губернатора могут принимать участие самовыдвиженцы, которым является Кобзев.

В июне Законодательное собрание примет решение о назначении выборов.

Игорь Кобзев был назначен врио главы Иркутской области в декабре 2019 года.