Голикова заявила о готовности 17 регионов к смягчению ограничений

К постепенному смягчению ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, готовы перейти 17 российских регионов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сегодня по самому ключевому показателю – коэффициенту распространения – могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны. Это данные на сегодняшний день», – цитирует ТАСС Голикову.

При этом она уточнила, что в некоторых регионах России еще наблюдается рост случаев заражения коронавирусом. В частности, это те регионы, где эпидемический процесс начался позже.

«Некоторый рост мы еще видим в других субъектах Российской Федерации, поскольку они были вовлечены в эпидпроцессы с опозданием порядка на две недели», – сказала она.

Вместе с тем Голикова подчеркнула, что в России наблюдается снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом, особенно в Москве.

«За последние сутки в Российской Федерации подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 8764. Мы наблюдаем снижение темпов прироста, хотя пока эти цифры большие. Существенное снижение демонстрирует Москва. Но некоторый рост мы еще видим в других субъектах Российской Федерации», – сказала вице-премьер.

За минувшие сутки в России подтвердили 8 тыс. 764 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 308 тыс. 705 случаев заболевания. Количество выздоровевших от коронавируса впервые превысило число новых случаев в России. Число выписанных за сутки пациентов составило 9 тыс. 262.

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