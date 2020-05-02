Умер один из актеров сериала «Клиника»

Американский актер Сэм Ллойд, сыгравший юриста Тэда Бакленда в сериале «Клиника», умер в возрасте 56 лет от опухоли мозга, сообщил портал TMZ.

По данным портала, неоперабельная опухоль головного мозга у Ллойда была диагностирована в январе 2019 года, передает ТАСС.

«Покойся с миром один из самых забавных актеров, с которыми я когда-либо имел удовольствие работать. Сэм Ллойд заставлял меня ломать голову и ломать характер каждый раз, когда мы играли вместе. Он не мог быть еще добрее. Я всегда буду дорожить временем, проведенным с тобой, Сэмми», – написал в своем Twitter американский актер Зак Брафф, сыгравший доктора Джона Дориана – главного героя в сериале «Клиника».

«По-настоящему добрый, хороший парень. По нему будут скучать очень многие» – написал в своем Twitter американский сценарист, режиссер и создатель «Клиники» Билл Лоуренс.

Сэм Ллойд родился в штате Вермонт 12 ноября 1963 года. Был известен своими ролями в сериалах «Клиника» (Scrubs, 2001–2010) «Бесстыжие» (Shameless, 2011-настоящее время), «Американская семейка» (2009-2020), «Отчаянные домохозяйки» (2004-2012) и др.

Ллойд был участником музыкальной группы The Blanks, исполнявшей акапелла песни из заставок реклам, мультфильмов и телесериалов. Группа была задействована в съемках телесериалов «Клиника» и «Город хищниц».

В январе 2019 года, всего через несколько недель после того, как супруга Ллойда родила их первенца Уэстона, актеру была диагностирована неоперабельная опухоль головного мозга, которая впоследствии выявила метастатический рак легкого, распространившегося на печень, позвоночник и челюсть.