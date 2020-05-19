TikTok направила на помощь российским медикам 20 млн рублей

Соцсеть TikTok направила Всероссийскому общественному движению (ВОД) «Волонтеры-медики» 20 млн рублей, эти средства потратят на закупку средств индивидуальной защиты и медикаментов для медучреждений. Еще 5 млн рублей надеются собрать с участием пользователей, сообщает TikTok.

Пользователям предлагают поддержать медицинских работников в формате короткого видеоролика, присоединившись к челленджу #спасибомедикам. Кампания организована совместно с ВОД «Волонтеры-медики» и Минздравом, которое запустило официальный аккаунт в этой соцсети. 22 мая TikTok организует благотворительный концерт в поддержку медиков, передает РИА «Новости».

«Активность пользователей в рамках челленджа и концерта поможет TikTok передать «Волонтерам-медикам» дополнительное пожертвование в размере 5 миллионов рублей. За каждый видеоролик в рамках челленджа #спасибомедикам TikTok начислит 100 рублей с целью сбора 3 млн рублей, а за каждого зрителя концерта – 10 рублей с целью сбора двух миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Глава ВОД «Волонтеры-медики», руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МыВместе Павел Савчук отметил, что важно объединяться и оказывать поддержку тем, кто находится на передовой борьбы с пандемией.

«Мы призываем пользователей TikTok присоединиться к нашей совместной кампании #спасибомедикам, чтобы отдать должное врачам, медсестрам и другим работникам медицины», – приводятся в сообщении слова Савчука.

«Медицинские работники – настоящие герои этой борьбы, которые заслуживают признания, и сейчас они как никогда нуждаются в нашей помощи. Мы надеемся, что наш вклад поможет в борьбе с пандемией COVID-19, и запускаем специальную кампанию, чтобы все желающие тоже могли выразить медикам благодарность за их невероятный труд», – отметила операционный менеджер TikTok Надежда Лапина.

До этого TikTok запустил спецраздел в приложении для информирования пользователей о COVID-19.

TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании «ByteDance».

За последние сутки в России выявлено 9263 новых случая коронавируса в 83 регионах, при этом «из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни». Кроме того, зафиксировано 115 летальных исходов.