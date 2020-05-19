Правительство отказалось продлить режим ЕНВД на 2021 год

Правительство не станет продлевать действие Единого налога на вмененный доход на 2021 год, заявил Минфин.

«Вопрос продления ЕНВД на 1 год рассматривался – это было одно из предложений Минфина к плану борьбы с новой коронавирусной инфекцией. По итогам обсуждения было принято решение этого не делать. Сейчас вопрос снят с повестки дня, данное предложение более не актуально», – сообщили в пресс-службе Минфина, передает ТАСС.

Срок действия ЕНВД истекает 1 января 2021 года. Этот специальный налоговый режим сейчас могут использовать предприниматели в отдельных видах деятельности: розничной торговле, общественном питании, ряде услуг – полный перечень установлен Налоговым кодексом. Пользователи платят налог с вмененного им фиксированного дохода, при этом реально полученный доход значения не имеет, передает РИА «Новости».

Ранее Минфин в своем письме в правительство предложил продлить на год, до 1 января 2022 года, действия ЕНВД для индивидуальных предпринимателей.