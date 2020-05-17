Названы способы повысить качество работы смартфонов

Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал из-за чего снижается производительной смартфонов, и как повысить качество работы гаджетов.

По его словам, основной причиной низкого качества работы смартфона является большой объем файлов и приложений на нем. Он рекомендует регулярно проводить чистку телефона – удалять повторяющиеся файлы, не использующиеся приложения, а также неудачные фото и видео, передает агентство «Прайм».

Эксперт напомнил, что существует множество программ, помогающих очистить память телефона.

Также, если смартфон достаточно старый, то в настройках можно попробовать отключить эффекты анимации. Это может замедлять скорость его работы.

Помимо этого, можно скачать простую визуальную оболочку, которая не будет занимать много места. В крайнем случае телефон можно сбросить до заводских настроек, однако, перед этим необходимо не забыть сделать резервную копию всех данных.

Аналитик рассказал газете ВЗГЛЯД о плюсах и минусах регистрации смартфонов в России.