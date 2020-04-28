Аналитик рассказал о плюсах и минусах регистрации смартфонов в России

Законопроект об обязательной регистрации смартфонов поможет значительно снизить кражи устройств, а также решит проблему «серых» девайсов, но механизм передачи телефона от одного лица другому все еще не ясен, заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор портала Content-Review Сергей Половников.

К лету 2021 года всех россиян могут обязать регистрировать свои смартфоны по заводскому номеру (IMEI). Для тех, кто уже использует гаджет на территории страны, услуга будет бесплатной, а купившим новый телефон придется заплатить около ста рублей.

«Плюсы очевидны. Когда идет регистрация IMEI-номеров, то, по опыту азиатских и европейских стран, мгновенно на порядок снижается активность преступников, целью которых является кража мобильных устройств. Просто потому, что это перестает нести хоть какой-то смысл: ворованное устройство блокируется, соответственно, незачем его вообще брать», – говорит Половников.

Также благодаря законопроекту будет решена проблема «серых поставок» мобильных устройств из Китая и других стран, продолжает аналитик. То есть будет взят под контроль оборот смартфонов, привезенных из-за рубежа.

«Конечно, есть и недостатки: на данный момент абсолютно не прописан механизм передачи телефона на возмездной или безвозмездной основе от одного гражданина другому. То есть, если человек продаст свой смартфон другу, то как он должен будет на себя его перезарегистрировать? Пошлина в 100 рублей предусмотрена для устройств, импортированных в Россию», – рассуждает Половников.

Ранее в Общественной палате предложили создать российскую структуру, которая на постоянной основе будет искать уязвимости в гаджетах разных производителей.