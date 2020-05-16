Экс-депутат Рады нашла «яд» в российских молочных продуктах для детей

Бывший депутат Рады Ирина Фарион возмутилась надписями на русском языке на молочной продукции, предназначенной для детей.

Фарион сообщила в Facebook, что ее дочь заприметила в магазине творожный десерт для детей «Машенька» и йогурт «Агуша».

«Яд этот в названии продукта для детей – «Машенька», ниже еще какое-то чучело «Агуша» .... Конечно, исключительно из-за это мы никогда эту отраву киевского разлива не купим», – написала экс-депутат.

По ее мнению, таким способом в сознание детей «забрасывают чужие названия» как основной «языковой идентификатор».

Она также резко высказалась об украинском боксере Александре Усике, который сообщал, что ему больше нравится, как звучит его имя на русском языке.

«Недавно существо с отбитым мозгом, по фамилии Усик, гордо заявил, что он Александр, а не Олександр. Его, пожалуй, с малого возраста кормили такими ядовитыми продуктами?», – отметила Фарион.

В марте на Украине возмутились по поводу заявления боксера Александра Усика, который сообщил, что ему больше нравится русский вариант произношения и написания его имени.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой назвала российские социальные сети помойкой и посчитала их опасными для Украины.