Симоньян жестко высказалась о переписи евреев на Украине

Запрос украинской полиции у еврейской общины в Ивано-Франковской области списка членов и их персональных данных в год празднования 75-летия победы над фашизмом является извращением, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Отпраздновать 75 лет Победы над фашизмом переписью евреев – это особый вид извращения, я считаю. Последний раз что-то подобное как раз в 41-м было», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Она добавила, что украинская полиция извинилась за требование предоставить им список евреев. Однако, по словам Симоньян, ранее местные правоохранительные органы уже извинялись «за то, что хотели выгнать всех ромов из Ивано-Франковска в Закарпатскую область».

«Руки у людей явно так и чешутся», – подытожила главред RT.

На публикацию Симоньян отреагировал журналист ВГТРК Андрей Медведев.

«Никакого извращения. Это привычка, это в крови. У нормальных людей 75-летие Победы. А у идейных необандеровцев очередная славная дата. Годовщина Львовского погрома. 30 июня 1941 года», – написал он в Telegram.



«Как раз тогда они шли по адресам и убивали евреев, поляков, и просто сильно умных украинцев, которые их упыриные идеи не поддерживали. Так вот под крики «Слава Украине» они и забили насмерть 4 тыс. человек. Кому повезло – тех застрелили. Такой вот рост национального самосознания», – добавил журналист.



Напомним, украинская полиция запросила у еврейской общины в Ивано-Франковской области список членов с адресами и мобильными телефонами якобы для борьбы с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями.

Национальная полиция Украины начала служебное расследование по данному факту, в ситуацию вмешался посол Израиля Джоэль Лион.

По данным издания The Times, запрос был отправлен еще в феврале, но стал достоянием общественности только сейчас.