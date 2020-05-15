Стали известны подробности российской программы освоения Венеры

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Украинский «Антонов» хочет стать американским

Спасение американским Boeing украинского авиапрома – большая иллюзия КиеваФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Украина уверяет, что к ее легендарному авиапредприятию «Антонов» проявляет интерес американский Boeing. В Киеве уверены – один из мировых лидеров авиастроения может вложиться в украинский авиапром и даже создать совместное предприятие по разработке нового самолета. Однако эксперты уверены – свой шанс на спасение «Антонов» потерял еще несколько лет назад. Подробности...
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Арктический форпост России создадут из региона-матрешки

Слияние двух регионов поможет сохранить самобытность северных народовФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России вскоре может стать одним регионом меньше. Это произойдет в случае объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Если эту инициативу поддержат на референдуме жители, то в России появится огромный по площади и протяженности северный регион с гигантским экономическим потенциалом, который станет главным форпостом страны в Арктике. Подробности...
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Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей

Фото: NASA/wikimedia.org
Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что для скоростных перемещений человечества в космосе потребуется разработка двигателей, основанных на новых физических принципах. О чем идет речь, какими будут космические двигатели будущего и какие разработки на эту тему ведутся в России и в мире? Подробности...
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В начале Второй мировой Польше надо винить собственную жадность и глупость

Ужасы Второй мировой были предопределены решениями политиков, в том числе польскихФото: ТАСС
Польша вступила в исторический спор по поводу пакта Молотова – Риббентропа и истоков Второй мировой уже не только с Москвой, но и с Берлином. Виновата ли нацистская Германия в своей агрессии единолично, или же ей кто-то помог? Если вспомнить исторические факты, то окажется, что поляки приближали уничтожение своей страны и нападение Гитлера на всю Европу собственными руками. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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После пандемии мир будет принадлежать молодым и богатым

Сергей Мардан, публицист
Если и другие страны, по примеру Чили, введут «паспорта иммунитета» для тех, кто уже переболел короной и не опасен, то люди старше 65 лет фактически превратятся в отверженных. Они будут просто обречены до конца жизни сидеть под домашним арестом. Подробности...
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Мир будет поделен на постглобальные блоки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Уже очевидно, что к созданию своих блоков-регионов приступили США и Китай. Россия попросту обречена стать центром крупного постглобального блока, поскольку ее суверенное будущее вряд ли выдержит нахождения «на заднем дворе» другой великой державы. Подробности...
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Почему англо-американцы так любят всех бомбить?

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 14 мая 1940 года, состоялась бомбардировка Роттердама – первый раз в истории, когда была разрушена значительная часть крупного города. Методикой варварских ковровых бомбардировок владели все, но использовали ее фактически только американцы и англичане. Подробности...
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              Стали известны подробности российской программы освоения Венеры

              15 мая 2020, 08:12

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году, сообщил научный руководитель ИКИ Лев Зеленый по случаю юбилея института.

              «Есть идея сделать не отдельный проект, а программу, включающую несколько миссий. Я думаю, что об основных чертах [программы] в следующем году мы сможем говорить публично», – передает ТАСС слова Зеленого.

              По словам ученого, первой экспедицией в рамках программы будет «Венера-Д», пуск которой намечен на конец 2020-х годов. Через два-три года возможен запуск второй «Венеры», потом третьей – к середине 2030-х.

              Зеленый уточнил, что миссии будут включать посадочные аппараты и различные средства для исследования атмосферы.

              По словам ученого, уже разрабатываемый в настоящее время проект посадочной миссии «Венера-Д» будет внесен в готовящуюся Единую космическую программу. Переговоры с американцами, которые, по планам, будут партнерами в рамках проекта, запланированы в октябре. Однако из-за ситуации с коронавирусом «пока не понятно, как это произойдет», – возможно, переговоры пройдут в дистанционном формате, добавил Зеленый.

              Напомним, в конце января ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель сообщил, что кроме станции «Венера-Д» Россия может отправить в 2030х годах несколько автоматических станций к Венере.

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