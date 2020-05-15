Стали известны подробности российской программы освоения Венеры

Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году, сообщил научный руководитель ИКИ Лев Зеленый по случаю юбилея института.

«Есть идея сделать не отдельный проект, а программу, включающую несколько миссий. Я думаю, что об основных чертах [программы] в следующем году мы сможем говорить публично», – передает ТАСС слова Зеленого.

По словам ученого, первой экспедицией в рамках программы будет «Венера-Д», пуск которой намечен на конец 2020-х годов. Через два-три года возможен запуск второй «Венеры», потом третьей – к середине 2030-х.

Зеленый уточнил, что миссии будут включать посадочные аппараты и различные средства для исследования атмосферы.

По словам ученого, уже разрабатываемый в настоящее время проект посадочной миссии «Венера-Д» будет внесен в готовящуюся Единую космическую программу. Переговоры с американцами, которые, по планам, будут партнерами в рамках проекта, запланированы в октябре. Однако из-за ситуации с коронавирусом «пока не понятно, как это произойдет», – возможно, переговоры пройдут в дистанционном формате, добавил Зеленый.

Напомним, в конце января ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель сообщил, что кроме станции «Венера-Д» Россия может отправить в 2030х годах несколько автоматических станций к Венере.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД