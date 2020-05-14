Дерматолог рассказала, где на теле проявляется сыпь из-за коронавируса

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14 мая, четверг  |  Последнее обновление — 16:48  |  vz.ru
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Украинский «Антонов» хочет стать американским

Спасение американским Boeing украинского авиапрома – большая иллюзия КиеваФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Украина уверяет, что к ее легендарному авиапредприятию «Антонов» проявляет интерес американский Boeing. В Киеве уверены – один из мировых лидеров авиастроения может вложиться в украинский авиапром и даже создать совместное предприятие по разработке нового самолета. Однако эксперты уверены – свой шанс на спасение «Антонов» потерял еще несколько лет назад. Подробности...
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Арктический форпост России создадут из региона-матрешки

Слияние двух регионов поможет сохранить самобытность северных народовФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России вскоре может стать одним регионом меньше. Это произойдет в случае объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Если эту инициативу поддержат на референдуме жители, то в России появится огромный по площади и протяженности северный регион с гигантским экономическим потенциалом, который станет главным форпостом страны в Арктике. Подробности...
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Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей

Фото: NASA/wikimedia.org
Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что для скоростных перемещений человечества в космосе потребуется разработка двигателей, основанных на новых физических принципах. О чем идет речь, какими будут космические двигатели будущего и какие разработки на эту тему ведутся в России и в мире? Подробности...
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В начале Второй мировой Польше надо винить собственную жадность и глупость

Ужасы Второй мировой были предопределены решениями политиков, в том числе польскихФото: ТАСС
Польша вступила в исторический спор по поводу пакта Молотова – Риббентропа и истоков Второй мировой уже не только с Москвой, но и с Берлином. Виновата ли нацистская Германия в своей агрессии единолично, или же ей кто-то помог? Если вспомнить исторические факты, то окажется, что поляки приближали уничтожение своей страны и нападение Гитлера на всю Европу собственными руками. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мир будет поделен на постглобальные блоки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Уже очевидно, что к созданию своих блоков-регионов приступили США и Китай. Россия попросту обречена стать центром крупного постглобального блока, поскольку ее суверенное будущее вряд ли выдержит нахождения «на заднем дворе» другой великой державы. Подробности...
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Почему англо-американцы так любят всех бомбить?

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 14 мая 1940 года, состоялась бомбардировка Роттердама – первый раз в истории, когда была разрушена значительная часть крупного города. Методикой варварских ковровых бомбардировок владели все, но использовали ее фактически только американцы и англичане. Подробности...
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Пандемия породила моду на импортозамещение

Никита Коваленко, политический обозреватель
Мировая экономика после индустриальной и постиндустриальной эпохи вступит в реиндустриальную. Государства начнут в целом ряде сфер проводить политику импортозамещения и возвращать на родину производственные мощности. Подробности...
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
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              Дерматолог рассказала, где на теле проявляется сыпь из-за коронавируса

                 14 мая 2020, 16:20
              Фото: uwe umstätter/Global Look Press
              Текст: Татьяна Косолапова

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              При коронавирусной инфекции могут быть сосудистые нарушения в кожной ткани, из-за чего у пациентов появляется воспаление в виде обморожения или сыпи на руках и стопах, рассказала газете ВЗГЛЯД врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

              Испанские врачи, работающие с пациентами с COVID-19, выявили группы симптомов заболевания на коже. У части болеющих в легкой форме обнаружили изменения, напоминающие обморожение, у некоторых, переносящих болезнь умеренно наблюдались высыпания, напоминающие сыпь при ветрянке, а часть тяжелых пациентов страдала от симптомов «крапивницы».

              «Обычно высыпания у больных проявляются на стопах, руках. Это связано с самой патологией, которую вызывает коронавирусная инфекция. Сейчас уже доказано, что вирус вызывает выраженные сосудистые нарушения не только в легких, но и в других органах, а также тканях – на коже. Поэтому, кстати, сейчас активно начали применять низкомолекулярный гепарин, потому что он препятствует тромбозу (формированию внутри кровеносных сосудов свёртков крови, которые нарушают циркуляцию крови), – говорит Скорогудаева.

              Дерматолог рассказывает, что нередко вирусные инфекции сопровождаются кожным васкулитом (воспалительной реакцией – спазм с тромбозом). То есть сыпь, которая встречается у некоторых пациентов, скорее всего не является реакцией организма на то, что вирус попал именно на кожу, а проявляется в результате нарушения кровоснабжения.

              «Обморожение – это спазм сосудов на фоне холода. Как результат – нарушение кровоснабжения, именно поэтому мы и можем видеть у больных коронавирусом что-то похожее. Соответственно, чем тяжелее пациент болен, тем более ярко выражены кожные воспаления», – объясняет Скорогудаева.

              Предотвратить появление кожных симптомов во время коронавирусной инфекции, к сожалению, невозможно, продолжает дерматолог. При этом чаще всего сосудистые нарушения у пациентов с COVID-19 проявляются именно в тех органах, где у человека ранее были какие-то проблемы.

              Ранее газета ВЗГЛЯД подготовила подробный материал о коронавирусной инфекции, где также рассказала, что вирус может поразить не только легкие, но и кишечник, желудок, печень, почки и мозг.


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