Число выявленных случаев коронавируса в Москве впервые в мае оказалось меньше 5 тысяч

В Москве за последние сутки выявили 4703 новых случая коронавируса. Таким образом, впервые с 1 мая количество выявленных случаев оказалось меньше 5 тыс. человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Распределение по субъектам: Москва – 4703, Московская область – 962, Санкт-Петербург – 435», – сообщил штаб в Telegram.

Также за сутки 271 новый случай зафиксирован в Нижегородской области, в Свердловской области – 135, в Волгоградской области – 124, в Дагестане – 109, в Рязанской и Смоленской областях – по 97.

В текущем месяце наименьшее число новых случаев заражения было 1 мая – 3 561 человек. На следующий день значение выросло до 5358 и не опускалось ниже до сегодняшнего дня.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 28 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 242 тыс. случаев заболевания.

Накануне, 12 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 899 Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 861.

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