Известный блогер погиб в день своего 25-летия

Американский блогер Кори Ла Бэрри погиб в ДТП в свой 25-й день рождения, сообщает TMZ.

Ла Бэрри скончался в результате серьезных травм, Силва пострадал значительно меньше. По словам свидетелей, водитель употреблял алкоголь и превысил скорость. Полиция задержала его по подозрению в убийстве, передает РИА «Новости».

Ла Бэрри снимал влоги и пранки, на его канал в YouTube подписаны почти 350 тыс. человек.

Ранее в ДТП в Московской области погиб блогер Павел Петель.