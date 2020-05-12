Лавров рассказал об американской помощи России в борьбе с коронавирусом

Соединенные Штаты уже оказывают поддержку России в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе готовы ее принимать от членов Евросоюза. От США уже принимаем поддержку и помощь», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ в формате видеоконференции.

Кроме того, Лавров заявил, что Москва и Вашингтон в ближайшее время планируют несколько контактов, в том числе по стратегической стабильности. «У нас с США в ближайшем будущем предстоит несколько контактов, в том числе по проблемам стратегической стабильности и глобальной безопасности», – сказал глава МИД.

Министр также заявил, что страны Содружества Независимых Государств (СНГ) адекватно и своевременно реагируют на пандемию коронавирусной инфекции.

«Мы отметили, что СНГ в целом оперативно реагирует на меняющуюся реальность, вырабатывает согласованные шаги по противодействию пандемии. Активно функционирует созданный какое-то время назад вне связи с нынешней коронавирусной инфекцией Координационный совет по санитарной охране территорий от инфекционных болезней», – сказал Лавров, передает ТАСС.

Он также отметил, что главы стран-членов СНГ обсудят на заседании 29 мая борьбу с коронавирусной инфекцией и преодоление ее последствий. «Поддержали предложение Республики Узбекистан вынести тему о дальнейших шагах по борьбе с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции на заседание Совета глав правительств СНГ, которое намечено на 29 мая», – сказал Лавров.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон работают над вопросами взаимной помощи в борьбе с коронавирусом.

В апреле глава МИД Сергей Лавров рассказал о признательности Трампа России за помощь в борьбе с коронавирусом, а посол США Джон Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы помочь России в борьбе с коронавирусом.

Напомним, в марте в ходе разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа была достигнута договоренность об отправке в США самолета с гуманитарной помощью, который прибыл в Нью-Йорк 1 апреля.