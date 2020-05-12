Китай отменит дополнительные пошлины на часть импорта из США

Пекин с 19 мая прекращает взимать дополнительные пошлины на ряд импортируемых из США товаров, которые были введены в ответ на аналогичные меры Вашингтона, говорится в сообщении министерства финансов Китая.

«С 19 мая 2020 года по 18 мая 2021 года больше не взимать дополнительные пошлины в отношении товаров из опубликованного списка, введенные в ответ на меры США по статье 301», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В список вошли 79 товаров, в том числе металлическая руда редкоземельных металлов, руда серебра, обогащенная руда и золотоносный рудный песок.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Китай нарастит закупки американской продукции на 76,7 млрд долларов в течение первого года и на 123,3 млрд долларов в течение второго года действия соглашения.

Между тем в конце апреля президент США Дональд Трамп не исключил расторжения торговой сделки с Китаем, если Пекин в связи с резким ухудшением мировой экономической конъюнктуры из-за коронавируса не будет исполнять договоренности.