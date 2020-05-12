Китай отменит дополнительные пошлины на часть импорта из США

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НОВОСТЬ ЧАСА:При пожаре в больнице Петербурга погибли пять человек
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Крупнейший в мире нефтяной фонд сдался коронавирусу
США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора
Россиян поддержат при выходе из самоизоляции
Глава ДНР: Россия помогла нам в борьбе с коронавирусом
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Добрая катастрофа карантина
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы пошли на беспрецедентные меры ради сохранения каждой жизни – независимо от ее экономического вклада в общество. Мы приняли систему ценностей, в которой каждая жизнь драгоценна. Мы, как общество, возросли в добре. Подробности...
Страшный вирус превращает людей в злых гоблинов
Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
COVID-19 сыграл с либеральными просветителями злую шутку. В момент общей истерии они стали своей противоположностью – реакционерами. При этом катализатор для их реакции чисто политический. Подробности...
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Пандемия в зеркале Великой депрессии
Владимир Можегов, публицист
При правильных, точных и своевременных маневрах кризис может сыграть на руку российской экономике, послужив катализатором процессов, которые приведут к обособлению нашей финансовой системы от мировой банкирской сети. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы
Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах РоссииПодробности...
Как Европа выходит из самоизоляции
Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маскиПодробности...
Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»
В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности ОрелПодробности...
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