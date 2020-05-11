В Подмосковье ограничения для работы предприятий продлены до 18 мая

В Подмосковье ограничения по работе экономики продлены до 18 мая, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Президент [России Владимир Путин] объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в России завершается. Мы подошли к следующему этапу – постепенному смягчению режима ограничений. Но в Подмосковье ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника. Хочу объяснить почему», – написал Воробьев на своей странице в соцсети Facebook.

«Специалисты, эксперты и областной Минздрав – на основании своего профессионального мнения и той огромной нагрузки, что испытывает наша система здравоохранения – предупреждают нас не спешить. И внимательно взвесить все за и против. Как предписывают федеральные методики, прежде чем начинать снимать ограничения, нужно проанализировать три показателя», – отметил губернатор.

«Первый – коэффициент распространения инфекции, то есть среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. На первом этапе коэффициент не должен превышать 1. В Подмосковье сейчас – 1,2. Благодаря самоизоляции мы вплотную приблизились к планке, но зазор еще остается», – констатировал глава региона.

«Второй показатель – свободный коечный фонд. Свободными должны оставаться как минимум 50% коек, предназначенных для лечения COVID-19. В Московской области свободны пока 38,5% коек. Количество госпитализаций остается высоким и койки продолжают заполняться», – обратил внимание Воробьев.

«И наконец, третий показатель – количество проведенных тестов. Он должен составлять не менее 70 на 100 тыс. населения. Благодаря открытию дополнительных лабораторий, у нас в Подмосковье – 90 на 100 тыс.», – сообщил губернатор Подмосковья.

«Мы видим, что из трех показателей по двум риски есть. Поэтому сейчас открывать экономику, увы, опасно для жизни. Мы взяли паузу до 18 мая, чтобы увидеть положительную динамику, тщательнее подготовиться к открытию предприятий, подготовить стандарты и тем самым защитить людей. Это касается внедрения новых санитарных стандартов, обеспечения масками и другими средствами защиты», – разъяснил глава Московской области.

«Я прошу всех жителей быть осторожными, соблюдать санитарные правила и носить маску. Берегите себя!» – обратился к жителям региона Воробьев.

Напомним, в понедельник Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в России.

В минувшую пятницу режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 31 мая. 30 апреля в Подмосковье ввели «масочный режим».

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