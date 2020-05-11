Захарова рассказала об участии дедов в ВОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках проекта «Марафон памяти», организованном «Всероссийским молодежным движением», рассказала о своих дедах, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

«Мой дед, Юрий Иванович Захаров, был танкистом, окончил войну командиром разведывательного батальона. Он был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», – приводит слова Захаровой ТАСС.

«Второй мой дед, Мачук Владислав Григорьевич, был командиром автороты, сражался в рядах Волховского и Второго Украинского фронтов, награжден двумя орденами Красной Звезды. Моя бабушка была труженицей тыла, работала на заводе в Перми, где делала снаряды», – рассказала дипломат.

Захарова отметила, что то поколение относилось к участию к войне не как к подвигу, а как к части жизни, судьбе. «Сегодня же нас все больше поражает эгоизм, – признала она. – Мы сфокусированы лишь на личных проблемах. А в жизни должно быть место для того, чтобы не только в критический момент, но просто в ежедневном формате думать о других, о том, как можно прийти на помощь ближним. Это как раз то качество, которое мы должны перенять у наших ветеранов».

Касаясь проблемы пересмотра истории, Захарова признала, что еще несколько лет назад этот вопрос не казался настолько серьезным. «Но, к сожалению, этот процесс идет полным ходом, и ему надо противостоять сейчас, иначе потом мы ничего не сможем сделать, – подчеркнула дипломат. – Мы должны сохранить историческую память и не предавать память ушедших поколений».

Одним из способов сохранения исторической памяти, по мнению Захаровой, может стать создание движения представителей молодежи России и США. «Только нужно найти в США молодежь, которая в курсе реальных событий тех лет», – добавила она.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома, который в годовщину победы во Второй Мировой войне назвал победителями нацизма только США и Великобританию, не упомянув о роли Советского Союза. В этой связи МИД заявил о намерении провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона.

Москва также призвала Белый дом посмотреть американский фильм «Битва за Россию».

В воскресенье посольство США в Москве напомнило о заявлениях по случаю годовщины исторической встречи советских солдат в 1945 году на Эльбе, дистанцируясь от скандальной записи Белого дома в соцсетях.

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