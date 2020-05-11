Власти Ленинградской области разрешили работу музеев

На территории Ленинградской области с 12 мая будет разрешено возобновить работу музеев при условии использования средств индивидуальной защиты, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В Ленинградской области с завтрашнего дня разрешено работать музеям. Ношение масок – обязательное условие», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

В понедельник президент Владимир Путин заявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней и объявил о прямой помощи гражданам. Также мэр Москвы Сергей Собянин назвал пять критериев, которые должны обеспечить «нормальную жизнь и работу экономики».

Кроме того, глава государства подписал указ о порядке продления ограничений в связи с распространением коронавируса.