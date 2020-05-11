Президент подписал указ о порядке продления ограничений

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений в связи с распространением коронавируса.

«Президент подписал Указ «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В тексте указа говорится, что руководители регионов должны исходя из ситуации с коронавирусом определить в границах своего субъекта территории, на которых может быть продлено действие ограничительных мер, а также обеспечить приостановление деятельности отдельных организаций с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Кроме того, губернаторы должны установить в случае необходимости особого порядка передвижения в регионе – «за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки».

«В случае принятия решения о приостановлении (ограничении) деятельности находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей за работниками таких организаций и лицами, работающими у индивидуальных предпринимателей, сохраняется заработная плата», – говорится в тексте указа.

Также приводится перечень организаций, на которые в любом случае не распространяются ограничения.

Президент в понедельник заявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней в России, объявил о новом пакете мер поддержки и прямой помощи гражданам.