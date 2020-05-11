Таможня Китая задержала 16 человек за контрабанду золота

Таможня провинции Фуцзянь в Китае задержала 16 человек за контрабанду золота на сумму 820 млн юаней (около 116 млн долларов).

По информации таможенной службы города Фучжоу, контрабандисты с февраля 2017 года экспортировали около трех млн тонн золота, спрятанного в деталях аудиодекодеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

После доставки в Гонконг приспособления разбирались, а золото продавалось местным компаниям.

Кроме того, задержанные подозреваются в незаконном получении около 120 млн юаней (около 16,9 млн долларов) по схемам возврата экспортных пошлин.

Ранее ФСБ пресекла контрабанду элитного алкоголя из Японии, стоимость продукции оценивается в 2 млн рублей.



