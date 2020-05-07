ФСБ пресекла контрабанду алкоголя из Японии

С теплохода Silver Dream, прибывшего из Японии, изъяли элитный алкоголь, стоимость продукции оценивается в 2 млн рублей, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В морском пункте пропуска «Владивосток – рыбный порт» в технологических отсеках палубы прибывшего из порта Тояма Синко (Япония) теплохода Silver Dream выявлено более тысячи бутылок алкогольной продукции (виски, бренди, водка и др.) общей стоимостью около 2 млн рублей», – пояснили в ЦОС, передает ТАСС.

Алкоголь направили на соответствующую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В конце апреля ФСБ пресекла контрабанду драгоценных металлов в Германию на 200 млн рублей. Вывоз пыталась организовать преступная группа, состоящая из граждан России и Литвы.