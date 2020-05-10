В Польше оценили влияние пандемии на потенциал США в «сдерживании» России

Распространение коронавируса негативно сказалось на потенциале американской армии в «сдерживании» России и Китая, заявил аналитик Польского института международных отношений Матеуш Пиотровский.

По его мнению, на сегодня последствия коронавируса для американской армии не очень весомы, «однако существенна отмена ряда учений».

«В ходе них предполагалось послать России сигнал о готовности и способности США в случае кризиса перебросить значительные войска в Европу, на восточный фланг НАТО», – передает РИА «Новости» слова Пиотровского.

Эксперт обратил внимание на более чем трехкратное сокращение контингента, участвующего в маневрах Defender Europe 2020. Это, в свою очередь, стало причиной отмены еще четырех сопутствующих учений. В частности, речь идет о Saber Strike, на которых отрабатывается «способность США и союзных сил защитить Польшу и страны Балтии».

Кроме того, отмена совместных с Филиппинами и Южной Кореей учений не позволяет США полностью показать «потенциал сдерживания в отношении Китая».

Аналитик также подчеркнул, что на этом негативное влияние коронавируса на американскую армию не заканчивается – США намерены потратить около 2,2 трлн долларов на поддержку экономики, что значительно увеличит госдолг и «скорее всего, приведет к снижению оборонного бюджета».

Он предполагает, что США могут пересмотреть программы модернизации армии, развития Военно-космических сил, а также присутствие воинского контингента за рубежом.

Напомним, Трамп заявил, что американская экономика сейчас находится на «переходе к величию». Он выразил уверенность, что «следующий год будет грандиозным».

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что коронавирус наносит серьезный удар по американской военной мощи. Причем самым слабым звеном оказались военно-морские силы, в том числе авианосцы.

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