В Нидерландах от коронавируса вылечилась 107-летняя женщина

Жительница Нидерландов Корнелия Рас стала старейшим в мире человеком, выздоровевшем после заражения новым коронавирусом.

Рас была выписана из больницы в понедельник. Она заразилась коронавирусом во время церковной службы в доме престарелых в середине марта, передает ТАСС со ссылкой на портал NU.nl.

«Мы не получали информацию о более пожилом пациенте, которому удалось вылечиться», – сообщили представители ВОЗ.

При этом там добавили, что не во всех случаях возраст выздоровевших пациентов известен.

По данным NU.nl, официально до Рас самым старейшим человеком, вылечившимся от коронавирусной инфекции, являлся 104-летний американец.

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход зафиксирован 6 марта.

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, к настоящему моменту коронавирус в королевстве выявлен у более чем 20,5 тыс. человек, умерли свыше 2,2 тыс. человек.

Ранее стало известно, что в мире более чем у 1,5 млн человек результат теста на коронавирус оказался положительным.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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