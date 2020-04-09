После пожара в доме престарелых в Москве возбудили новое дело

Возбуждено второе дело по пожару в московском доме престарелых, сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«В ходе расследования уголовного дела по факту пожара дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»)», –сказала Иванова, передает ТАСС.

По версии следствия, руководство и сотрудники дома престарелых «Третий возраст» не создали необходимые условия и не получили в полном объеме разрешения для предоставления услуг пожилым. Также у руководства не было разрешений от надзорных и компетентных органов для надлежащей эксплуатации здания.

Ранее сообщалось, что частный дом престарелых в Москве, где возник пожар, находился в непринятом в эксплуатацию строении.

Напомним, в результате пожара в доме престарелых на западе российской столицы были спасены 50 человек, погибли четверо. Еще 16 человек пострадали. Причиной пожара мог стать взрыв паров топлива в котельной на цокольном этаже.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о пожаре и гибели людей в доме престарелых.