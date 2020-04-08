Пожар в доме престарелых в Москве ликвидирован

В Москве ликвидирован пожар в доме престарелых, сообщили в ГУ МЧС по городу. В экстренных службах сообщили, что в результате пожара погиб один человек.

В 22.13 пожар был локализован на площади 15 кв. м, в 22.20 – ликвидирован, передает РИА «Новости».

Горел «электрокабель на первом и минус первом этажах».

Представитель экстренных служб столицы сообщил, что погиб один человек, пострадавших, по предварительной информации, нет.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что «спасены 18 человек», передает ТАСС.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что выезжает на место пожара.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «в частном пансионате для престарелых произошло возгорание проводки в подвале здания».

Источник в экстренных службах заявил, что «предварительна причина установлена: короткое замыкание, возможно, из-за перегрева кабеля».

Напомним, пожар произошел в доме престарелых на 3-й Мякининской улице.